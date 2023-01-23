『CELINE×MASTER & DYNAMIC ヘッドフォン ヘッドホン 新品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 13時 24分に出品され03月06日 13時 24分に終了予定です。即決価格は53,820円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CELINE× MASTER & DYNAMICコラボ

ヘッドフォン

伊勢丹新宿CELINE購入の100%正規品です。

付属品は専用ケース他

購入後新品未使用品



仕様:スムースカーフスキン＆ラムスキン トリオンフ エンボス加工

カラー:ブラック

定価126,500税込

寸法:20 X 20 X 5 CM



MASTER & DYNAMICとのコラボレーション

カーフスキンヘッドバンド＆トリミング

サウンドアイソレーション付きの交換可能なラムスキン製アコースティックイヤーパッド

軽量アルマイトアルミニウムボディ



2024SSウィメンズのルックで登場し、あっという間に顧客完売してしまった希少コラボアイテムです。コレクションアイテムとして購入しましたが

別に欲しいものが出来てしまいクローゼット整理中で出品させていただきました。

とにかくめちゃくちゃカッコ良いです！

本来の目的である音楽を楽しむ事はもちろんですが、とにかく映えます。

出品を迷いに迷いましたが

お探しだった方や大切に使用していただける方にお譲りしたいと思っております。

希少なアイテム故の設定価格としておりますのでご理解のある方にご検討いただけましたら幸いです。



以下CELINE公式サイトより引用

↓

MASTER & DYNAMIC サウンドシステム

ワイヤレスBLUETOOTH 5.2接続（AAC、SBC、QUALCOMM® APTX™ ADAPTIVE）

独自のウィンドリダクションを備えたマイクロフォン X2

バッテリー駆動最大30時間、15分の充電で約6時間利用可能

オンボードボタン搭載: クイックペアリング、音量調整、再生/一時停止、音声アシスタント、スキップフォワード、スキップバック

USB TYPE-C TO TYPE-C 充電ケーブル、USB TYPE-C TO USB TYPE-Aアダプター、USB TYPE-C - 3.5MMケーブル（1M）付属





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セリーヌ