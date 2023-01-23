『Samantha Vega ネイビー バッグ セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 15時 28分に出品され04月17日 15時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Samantha Vegaのバッグは、スタイリッシュでありながら実用的なデザインが特徴です。



【素材】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、手入れも簡単です。



【状態】

小さな傷がありますが、全体的に良好な状態です。



- ブランド: Samantha Vega

- 色: ネイビー

- 素材: 合成皮革

- 傷: 小さな傷あり

- 内側ラベル: Fulfilled Love B



値下げ可能

即日発送可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Samantha

Vega

ネイビー

バッグ

セット