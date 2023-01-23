『プラダ PRADA ロイヤルブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 21時 37分に出品され03月30日 21時 37分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入してすぐに転職したため使用する機会がなく…仕舞いこんでおりました。

使ってくださる方にお譲りしたいと思います。



バッグサイズ···A4サイズ収納可

※お写真にサイズ載せています

柄・デザイン···無地

カラー···ブルー

素材···本革





神戸三田アウトレットPRADAにて9年ほど前に購入しました。

付属…ギャランティーカード、保存袋、ショルダー紐



ロイヤルブルーの色にゴールド

差し色になる素敵なバックです。

サイドにホックがありマチを広げることができます。

A4も楽々入ります。



もともと傷が付きにくい素材なのもあり、傷や汚れはありません。

ただ、神経質な方はご遠慮下さい。



プラダ



カラー...ブラウン, ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ PRADA





ロイヤルブルー