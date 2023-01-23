『【美品】FENDI フェンディ ペカン柄 ミニ リュック デイバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 21時 24分に出品され03月03日 21時 24分に終了予定です。即決価格は15,312円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

【ブランド】FENDI フェンディ

【ライン】ペカン

【カテゴリー】ミニリュック デイバッグ バッグパック カバン バッグ バック レディース メンズ ユニセックス 巾着 フラップ



【付属品】 なし

【カラー】カーキ ブラウン

【素材】レザー 本革 PVC

【サイズ】横幅:底18cm縦幅:22cmマチ:底10cm

平置き実寸。着画はお断りいたします。



○コンディション → やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品 ※巾着の紐が社外品になります。



※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。

※撮影時に使用した小物、保存袋、敷物、カード類は商品に含まれません。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要となった私物

など



※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



249147かOG19800-20000-25000-3000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】FENDI

フェンディ

ペカン柄

ミニ

リュック

デイバッグ