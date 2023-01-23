『【即購入OK】 長崎ぎやまん 硝子彫刻 ガラス工芸 南蛮船 グラス ぶどう 皇室【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 07時 26分に出品され03月17日 07時 26分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



こちらは、未使用の長崎のガラス工芸、南蛮船のグラスになります。撮影のために開封しました。



祖母が非常に気に入って大切にコレクションしていたものです。以前に東武デパートで購入したもののようです。



ガラス工芸 南蛮船の橋本修 氏は、1990年には天皇皇后両陛下御臨幸のおり、彫刻グラス「ふじ」をお買い上げいただいている方です。また、同年、長崎県の皇室御献上品「花器」を制作しています。



ダイヤモンド彫刻という技法で、先端にダイヤモンドの粒子を付けたバーでクリスタルガラスの表面にグラデーションのある彫刻をし、また、下絵を描かず立体感のある模様を精細彫り込み完成させるとのことです。



新品・未使用ですが、自宅保管になりますので、「未使用近い」にしております。画像にて状態をお確かめのうえ、ご了承いただける方のみ、ご購入願いますm(__)m



お店ではないので、完璧をお求めの方はご遠慮願います。



専用箱の上から梱包し、らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 未使用に近い