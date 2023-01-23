『14.0液晶 SONY VAIO 8世代 VJPK11C11N I3 SSD【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 19分に出品され03月15日 00時 19分に終了予定です。即決価格は10,390円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VAIO Pro PG VJPK11C11N



14インチノートです。

SSD 256GB 搭載 メモリ8GB

Windows11 安定版23H2

マイクロソフト 互換Office

マイクロソフト OfficeOnline

ショートカット作成済み（要MSアカウント）

GoogleChrome,MSEdge

動画再生ソフト（VLC）

インストール済



〇CPU〇 Core I3 8145U 2.1Ghz

〇メモリ〇 8GB

〇SSD〇 256GB

〇ODD〇 非搭載

〇USB〇 搭載

〇SDスロット〇 搭載

〇WEBカメラ〇 搭載

〇WiFi無線LAN〇 搭載

〇液晶 14.0型 FULLHD

〇傷などの状態〇 小傷、小ハゲ、シール跡、

〇動作OS〇 Win11Pro 64bit

〇バッテリ〇 ACアダプタ無しで起動確認致しました

参考として中輝度で動作確認時のバッテリー状況となります。

表示より短くしか使えない等でも保証はできませんのでご了承下さい

〇付属品〇 ACアダプタ、バッテリ（完全不動以外無保証）

〇中古品ですのでご了承の上お取引お願いいたします。

〇保証は到着から1週間程度で動作上致命的な場合のみと致します

〇不正防止用VOIDシールを貼ってますので動作確認後お剥がし下さい。

不良等対応時はがされている場合は対応致しかねます

〇写真写りで縞模様（モアレ）部分は

当方の環境、技術の問題ですので現物は問題ありません



〇お値下げはできる場合は致します。（極端には無理です）

時間短縮の為1発のみ最初から指値でコメント願います

尚申し訳ありませんがメルカリの希望価格システム

（この価格で買いたいのシステム）には応対しておりません

ので直接コメント欄から指値でお願いします

複数のお取引も歓迎いたします。

同梱発送をご希望いただければまとめますので

コメントください。



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