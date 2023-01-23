『✨極美品✨DUVETICA KAPPA-n.c. ロングダウンコート 紺 42【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 17時 21分に出品され05月06日 17時 21分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

DUVETICA duvetica

デュベティカ デュペティカ

KAPPA-n.c. カッパ

ロングダウンコート

ロングダウンジャケット

ジップアップ ネイビー 紺 2way

ラクーンファー タヌキ

ファー取り外し可能 アウター レディース

42サイズ XL 大きいサイズ





○サイズ

サイズ42

XL相当



肩幅:40cm

身幅:48.5cm

袖丈:64.5cm

着丈:80cm

ゆき:85cm



※平置き実寸になります。

※あくまで素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承ください。



○状態

前面裾部分に1mm程度の傷箇所(写真8.9枚目)がありますが、その他使用感少なく特に目立つ傷や大きな汚れ等のない綺麗な状態です♪

○カラー

表地 ネイビー 紺色



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。





○素材

表地 ナイロン76%

綿24%

裏地 ナイロン100%

詰物 ダウン90%

フェザー10%

毛皮 タヌキ(フィンラクーン)



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※即購入者が優先となります。



※あくまでもUSED品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。神経質な方は購入をお控え下さい。



※※他フリマにも同時出品中となりますので、予告なく出品削除させて頂く場合がございます。



《発送方法》

簡易包装にて1〜2日で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨極美品✨DUVETICA

KAPPA-n.c.

ロングダウンコート

紺

42