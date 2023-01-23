『DECOJA サイクルジャージ 桜富士【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 05時 23分に出品され03月11日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品



デコジャ半袖サイクルジャージ

メンズSサイズ

スカイブルー

和柄



サイトより

サラっと肌を快適に保つ素材で快適なサイクリングに役立ちます。

背面３カ所ポケット付き

材質：ポリエステル

洗い方：洗濯ネットを使用することをオススメします。

生地の紫外線遮蔽率は 95.5％





種類···ジャージトップス



性別···メンズ



袖···半袖 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ DECOJA

サイクルジャージ 桜富士