『M1400 BKJ 27cm 国内正規品 2020年製 ブラック 992 993【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 16分に出品され03月24日 08時 16分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名: New Balance ニューバランス

M1400 BKJ

カラー:ブラック

サイズ:US9/27cm

2020年製

国内正規品





所々に若干の汚れや傷,使用感は見られますが、まだまだ十分に楽しんで頂けるレベルです

アウトソールの減りもほとんどなく、全体的に良好な状態です



2020年製のため、加水分解も全く心配ありません



新品では高額になるので、中古でガンガンM1400を楽しみたい方には良いと思います。





素人保管の商品ですので、神経質な方の入札はご遠慮下さい。

商品は写真の物（箱付き）が全てになります









値下げはご遠慮ください。







ニューバランス 993 992 990 1500 991V1 V2 V3 VS EB GR 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ M1400

BKJ

27cm

国内正規品

2020年製

ブラック

992

993