『美品 メゾンマルジェラ Maison Margiela バックパック ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 45分に出品され04月11日 02時 45分に終了予定です。即決価格は10,881円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めまして、多数の商品の中からご覧下さり有難う御座います。



メゾンマルジェラ Maison Margiela バックパック ブラック



メゾンマルジェラ リュック バックパック

メンズでもレディースでも使用できます。

とても格好良いデザインで気に入ったリュックです。

ラフなスタイルにとてもぴったりです^



※サイズ

高さ:43cm 幅:31cm 奥行き:16cm

ショルダーストラップ：最長52-98cm（調整可）

（素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります）



新品未使用／タグ／保存袋付き



実物の写真です。

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

並行輸入品(海外正規品)になります。

状態は新品未使用ですが人の手（私自身）に渡っている商品ですので神経質な方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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