『銀タグ モノトーン 90s vintage オーバーサイズ ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 19時 11分に出品され05月08日 19時 11分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▼ brand : --

















▼ others :

















▼ material :

















▼ size : --



実寸 平置き （cm）



肩幅 ≫



身幅 ≫ 78



袖丈 ≫



着丈 ≫ 80



股下 ≫



ウエスト ≫

















▼ condition :

















▼ other :



≫ 古着特有のダメージや汚れ等がある場合がございますが、それらを含めた商品価値として判断しております。実際の色味に近づけるように撮影しておりますが、お客様のご利用画面の設定により誤差が生じる場合がございますので予めご了承下さい。



≫ ブランド商品につきましては、ブランドリユース店・日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品の鑑定済商品となります。万が一、偽物であった場合、全額返金させていただきますのでご安心下さい。



≫ 基本、商品画像に写っているものが全てとなります。〇〇がない等とご購入後にメッセージを頂いても、元の商品状態を把握しているわけではないので対応致しかねます。気になる点はご購入前にご確認下さい。



≫ タグの記載に関係なくサイズカテゴリーは、基本フリーサイズにしております。また、メンズ、ウィメンズによるカテゴリー選択はしておりませんのでご了承下さい。



≫ ENGINEERED GARMENTS 、 ARCTERYX 、 PRADA 、C.P.COMPANY 、BALENCIAGA 、 Levis 、Martin margiela や 50s 60s 70s 80s 90s Y2K 等 を 中心に販売致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 銀タグ

モノトーン

90s

vintage

オーバーサイズ

ダウンジャケット