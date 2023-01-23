『Bose QuietComfort 20 有線マイク付きイヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 21時 36分に出品され03月31日 21時 36分に終了予定です。即決価格は11,829円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Bose QuietComfort 20 有線マイク付きイヤホン

未使用品で頂いたのですがイヤホン外側部分の飾り

の穴部分に細かい汚れ有りです。

先の細いもので掃除は出来ると思います！



※こちらの商品は動作未確認です。



【即購入OKです‼️】

自宅保管・簡易包装での発送に

ご理解いただきご購入ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)♬.*゜

検品、写真を撮る為1度中身を確認して

いるので未使用に近いにさせていただいて

おります。



機種、サイズ等、商品の状態は実物写真を

ご確認ください✨



※少しでもお安く出品出来るようにしております。

送料の都合上箱から出して発送する場合が

ございます。



Bose QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones - Apple devices iPhone・Mac用 イヤホン 有線 マイク付き ノイズキャンセリング 最大16時間 再生



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★★★ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い