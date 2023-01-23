『蘭蓮様専用Nike Air Jordan 1 High OG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 05時 34分に出品され03月09日 05時 34分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE SNKRSで購入後、

アウトソールにプロテクターをつけて大切に履いていました。

多少の接着剤の後などありますが、アウトソールの減りはほとんどありません。

インソールだけは、上からキックスラップのインソールを上から重ねてはいていたので、その跡が少し残っているのと、プリント剥げなどはありますが、外側は全体的にかなり綺麗な方だとは思います。



あくまでも中古ということで、神経質な方はご購入をお控えください。





AIR JORDAN 1(エアジョーダン1)は、NBAドラフト第3位でシカゴ・ブルズに入団したMICHAEL JORDAN(マイケル・ジョーダン)の初代シグネチャーモデルだ。空を駆けるような彼のプレースタイルをイメージしてデザインされた同作は、華々しいデビューから35年の歳月が経った現在でも進化を続け、毎シーズンスニーカーヘッズを唸らせる新しいモデルが登場している。



そして今回は淡い"ROYAL"カラーにスモークグレーを組み合わせニューカラーがスタンバイ。近年、"ROYAL TOE"(ロイヤルトゥ)、"COURT PURPLE"(コートパープル)など、往年の人気カラーを配色したモデルを発売され、話題を集めているが、今回は2018年に発売された"HYPER ROYAL"(ハイパーロイヤル)をベースに採用。深みのあるブルーにスモーキーなグレーで染め上げたレザーを組み合わせることで纏まりのある1足に仕上げた。





【デザイン】

エアジョーダン1の特徴的なデザインが施されており、青と白の配色が目を引きます。スエードとレザーのコンビネーションが高級感を演出。



【快適性】

高いクッション性とサポートを提供するため、長時間の着用でも快適です。スニーカーとしての機能性も兼ね備えています。



【コレクターズアイテム】

エアジョーダンはスニーカーカルチャーの象徴であり、コレクターにとって価値のある一足です。特にこの色合いは希少性があります。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Jordan 1

- 色: 青/白/灰

- 素材: スエード/レザー

- 状態: 良好

- デザイン特徴: エアジョーダンのロゴあり

- ソールの状態: 少しの摩耗あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 蘭蓮様専用Nike

Air

Jordan

1

High

OG