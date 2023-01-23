『【極美品】ステイトオブエスケープ トートバッグ 黒 大容量 ユニセックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 06時 09分に出品され03月23日 06時 09分に終了予定です。即決価格は12,190円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

STATE OF ESCAPE ステートオブエスケープ

ハンドバッグ トートバッグ ビジネスバッグ マザーズバッグ 手提げ 肩掛け

洗濯可 大容量 A4可 PC可 通勤 通学

ユニセックス メンズ レディース

ブラウン 黒

ジム 子育て ロンハーマン ネオプレン フック





○サイズ

タテ:28cm

ヨコ:最短38cm

:最長60cm

マチ:25cm

手持ち高さ:17cm

手持ち長さ:36cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○素材 :洗濯可な生地

○カラー :ブラック

○ポイント :トートバッグ





【購入元】

某有名リサイクルショップで購入したものなので

正規品になりますので、ご安心ください！





【状態】

目立った傷や汚れは少なく、

まだまだご使用いただけるかと思います！



＊あくまで古着ということをご理解の上

ご購入をお願い致します。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。





○アイテム詳細

ステートオブエスケープのバッグです。

独特の素材感のバッグで光沢があり高級感に

満ち溢れており、ファッションのアクセントとなる

バックとしてはこれ以上にない商品です！



機能面でも

普段よく使う携帯、財布はもちろん

タオル、ハンカチなどすべて収納可能です

普段使いにピッタリです。



この機会にいかがでしょうか？？





【備考】



○バッグケア

→鞄全体の汚れを除去&殺菌





管理番号2024103012000



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#TMのバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】ステイトオブエスケープ

トートバッグ

黒

大容量

ユニセックス