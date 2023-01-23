『HUF デニムジャケット パッチ付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 16分に出品され05月07日 00時 16分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

HUFのデニムのセットアップとなってます！



【デザイン】

ユニークなパッチデザインが特徴で、個性的なスタイルを演出します。



- ブランド: HUF

- 素材: デニム

- 色: 青

- デザイン: パッチ付き

- デザイン: パッチ付き

- タグ: HUF



ご覧いただきありがとうございます。



デニムパンツは32インチです！



コメントいただいたら値段考えます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HUF

デニムジャケット

パッチ付き