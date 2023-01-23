『空気洗浄機+加湿器+除湿器（SHARP KI- LD50）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 06時 51分に出品され04月16日 06時 51分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャープ
富士通ゼネラル FUJITSU プラズイオン PLAZION DAS-15K-B
¥ 7800
2021年式高年式シャープ DY-S01-W プラズマクラスター除菌脱臭機
¥ 10140
除菌脱臭機 SAP-003 未発売 クールグレー 空気清浄機
¥ 16192
カルテック 空気清浄機 新品未使用(^^)/
¥ 10120
シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX100-W
¥ 12500
エアドック X1D
¥ 33150
Amway 2024年製 アムウェイ アトモスフィアスカイ ミニ 空気清浄機@
¥ 24244
加湿脱臭機 DAS-303K-W 富士通 2019年製
¥ 7176
美品 DAIKIN MCK55VN-W 2018年製
¥ 7332
アムウェイ アトモスフィアスカイ 2020年製
¥ 10450
BJ19 AIR FINO エアフィーノ VS-50S オゾン発生装置 除菌
¥ 17355
星光技研 超音波噴霧器 MX-200
¥ 7020
【新品未使用】 Airness S エアネスエス ANS-0401 オゾン発生器
¥ 9750
専用！新品 滝風イオンメディック
¥ 101520
【美品】2024年製 Airdog X3D ホワイト
¥ 51750
Panasonic F-VXW55-W 加湿空気清浄機 ホワイト
¥ 19320
【美品】富士通 脱臭機 DAS-15R 白 2024年製
¥ 9749
【送料無料】 SHARP 加湿空気清浄機 ホワイト KI-NP100-W
¥ 10305
落札価格14000円
506 入札履歴
終了
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