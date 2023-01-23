『純銀 銀杯292〜5g【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 27分に出品され03月18日 12時 27分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
人間国宝 藤原雄 備前 窯変徳利 共箱 酒器
¥ 10530
骨董品 陶芸 陶器 有田焼 江戸時代中期 手桶花入 金城次郎
¥ 14500
陶芸家 人間国宝 清水卯一 蓬莱 青磁 青瓷 華 花瓶 花入 共箱 師 石黒宗麿
¥ 60000
朝鮮美術 李朝 高麗白磁 盃 V R7977
¥ 12350
Heron Martinez Mendoza pottery
¥ 18720
Ｓ４８６ 皆具 『紫交趾 七宝文様』『赤沢露石作』 共箱 茶道具
¥ 38640
万華鏡 TM3
¥ 7020
旧家 煎茶器揃い 宝瓶セット 在銘 箱有 店じまいSALE中
¥ 12285
象彦 菓子器揃 菓子器セット 明月院写 菓子盆 銘々盆 平安象彦 共箱
¥ 7643
箕面焼 急須 煎茶器
¥ 12500
茶道具￼菓子器 輪島塗漆器 四方盆 蓋裏書作者名有 共箱 S103SB
¥ 31694
Ｓ４３５ 建水 『曲建水』『木具師 高木又三作』『曲げわっぱ』 共箱 茶道具
¥ 8190
水牛茶杓 茶杓袋２点付D 茶箱 茶籠 茶道
¥ 13000
時代 花模様 長皿 刺身皿 焼き物皿 4枚 601026
¥ 11050
Ｓ４４６ 茶碗 『備前焼』『永末隆平作』 共箱 抹茶碗 茶道具
¥ 9360
透明（すき）ガラス 翠暈し氷コップ
¥ 7644
【茶道具】陶楽作 安南唐草水指 水指298
¥ 9360
骨董品 江戸期 古染付漢詩煎茶碗5客 在銘 煎茶道具 コレクション
¥ 9750
落札価格30600円
610 入札履歴
終了
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