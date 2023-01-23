『純銀 銀杯292〜5g【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 27分に出品され03月18日 12時 27分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 電子計が有りませんので多少の誤差があると思います。

気になる方はお控え下さい。

純銀の刻印が入っています。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし