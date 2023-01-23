『Nike ハイカットスニーカー 水色/ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 30分に出品され03月26日 10時 30分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

このNikeのハイカットスニーカーは、爽やかな水色とホワイトのコンビネーションが特徴です。シンプルでありながら、スタイリッシュな印象を与えます。



【快適性】

キャンバス素材を使用しており、軽量で通気性が良く、長時間の着用でも快適です。スニーカーのデザインは、バスケットボールのプレイにも適しています。



【用途】

スポーツシーンはもちろん、カジュアルな日常使いにも最適です。どんなスタイルにも合わせやすい一足です。



- ブランド: Nike

- 色: 水色/ホワイト

- タイプ: ハイカットスニーカー

- 素材: キャンバス



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

ハイカットスニーカー

水色/ホワイト