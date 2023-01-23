『Nike ハイカットスニーカー 水色/ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 30分に出品され03月26日 10時 30分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28cm
red wing レッドウィング ベックマン 9013 チェスナット
¥ 12350
フェラガモ ビットローファー FERRAGAMO 27cm程度
¥ 7800
大塚製靴 Otsuka（オーツカ） OP-1003（ネイビ-ブラック？）
¥ 10800
Travis Scott x Nike Jordan Jumpman Jack
¥ 56100
【ニサ様専用】コンバース チャックテイラーCT70
¥ 10920
Nike SB × Air Jordan 4 Pine Green 27.0cm
¥ 21500
BV9032 PUMA T.T.T. ATMOS SUEDE MIJ 百鬼夜行
¥ 11050
（新品）リーガル 内羽根 ウイングチップ 2795 25.0㎝ /EE ブラウン
¥ 10920
CAMPER カンペールラボ TORMENTA トルメンタ 42 スニーカー
¥ 19360
Nike ナイキ×パリサンジェルマン エアジョーダン1 ロー PSG
¥ 8190
NIKE DUNK LOW SB ティファニー
¥ 70000
【超希少】New Balance CM1500US Gray B&Y 別注
¥ 14100
J M WESTON 3 EYELETS DERBY CALF 7E
¥ 10075
NORTHWAVE Espresso Suede 新品未使用
¥ 11350
Asics Gel-Nimbus 10.1 silver
¥ 12900
【しょうさま専用】クロケット＆ジョーンズKENT
¥ 11000
ダブルエイチ WH 干場義雅氏別注 ピラミッドスタッズ サンダル ブラック
¥ 12350
[超絶レア品] 1960s Nettleton コブラヴァンプ（US8.5B)
¥ 10556
落札価格7020円
349 入札履歴
終了
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