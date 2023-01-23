『Mr.インクレディブル ペットボトルキャップ ６個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 46分に出品され04月01日 02時 46分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mr.インクレディブルのペットボトルキャップです。昔のペプシについてきたペットボトルキャップです。

自宅保管していた中古品であること、ご理解下さい。

若干のスレ、汚れ、ありとなります。

古い品になりますので写真にて確認後、ご理解のある方のご購入をお願い致します。

写真追加希望等あればお気軽にお知らせください。



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ピクサー、PIXER 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>SF・ファンタジー・ホラー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ピクサー