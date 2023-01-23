『（やや美品）プロギア RSF JUST 9.5° ヘッドのみ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 59分に出品され03月21日 11時 59分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 （やや美品）プロギア RSF JUST 9.5° ヘッドのみ



ヘッドカバーあり



使用に伴うスレ等がソールに少しございます。フェイス、クラウンは綺麗です。

写真でご確認下さい



あくまで中古品ですのでご理解頂ける方ご検討よろしく 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プロギア