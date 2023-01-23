『【美品】Nike Air Jordan 4 アママニエール 27.0cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 19時 06分に出品され03月08日 19時 06分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます

ナイキ

エアジョーダン4

アママニエールコラボ

メンズサイズ26.5cm

ウィメンズサイズ27.0cm

スニーカーズ当選品です

短時間履いたのですが、両足の小指が痛くなるので、出品の決断をしました。。。

サイズ合いませんでした。。。

個体差で右足のかかと下側面に汚れ？があります。

お写真満載しております。

希望ありましたらダイソーのシューキーパーお付けした状態で発送させていただきます(*^_^*)

ご質問等ございましたらお気軽にコメントいただけたらと思います！

※あくまで中古品になりますのでノークレームでお願いいたします！ご理解のある方のみご購入をお願いいたします※

※らくらくメルカリ便のみになります※

よろしくお願いいたします！



【デザイン】

このNike Air Jordan 4は、スエードとレザーのコンビネーションで、洗練されたグレーの色合いが特徴です。シンプルながらも存在感のあるデザインで、どんなスタイルにもマッチします。



【快適性】

クッション性に優れたソールが、長時間の着用でも快適さを提供します。特に、エアクッションが足をしっかりサポートし、衝撃を吸収します。



【コレクターズアイテム】

このモデルは、スニーカーヘッズにとって特別な意味を持つアイテムです。限定モデルや特別なコラボレーションが多く、コレクションに加える価値があります。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Jordan 4

- 色: グレー

- 素材: スエード/レザー

- ロゴ: Nike Air



ご覧いただきありがとうございます。

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#ジョーダン4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】Nike

Air

Jordan

4

アママニエール 27.0cm