『【希少☆US輸入】メタリカ 両面プリント バンドTシャツ タイダイ メンズXL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 55分に出品され03月05日 20時 55分に終了予定です。即決価格は10,358円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|メタリカ
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落札価格10358円
488 入札履歴
終了
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