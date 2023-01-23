『【希少☆US輸入】メタリカ 両面プリント バンドTシャツ タイダイ メンズXL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 55分に出品され03月05日 20時 55分に終了予定です。即決価格は10,358円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋キャンベル

#古着屋キャンベル_tshirt (Tシャツまとめ)



【METALLICA(メタリカ)】

バンドTシャツ バンT 半袖 ビッグプリント

バーガンディー メンズXL





希少なメタリカ両面プリント、バンドTシャツ！



タイダイに両面プリントがかわいいアイテム☆



小さいサイズが多いバンTで

数少ないXLビッグサイズは早い者勝ち！





◆◆◆商品説明◆◆◆



【サイズ】メンズ XL (us L)

【カラー】バーガンディー

【詳細サイズ（素人採寸です）】

肩幅：約59ｃｍ

身幅：約61ｃｍ

着丈：約69ｃｍ

袖丈：約20ｃｍ



【ダメージ】

大きな傷のない美品です。



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★この商品は古着です。

古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。

★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。

安心してお買い求めください。



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すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: メタリカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少☆US輸入】メタリカ

両面プリント

バンドTシャツ

タイダイ

メンズXL