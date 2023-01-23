『ace.GENE サルティー SALTEE A4 9L M ビジネスリュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 05時 05分に出品され04月13日 05時 05分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入

数日間の旅行の為に購入しました

もう使わないので出品します

目立つ汚れなどはありませんが、一応使用品なのでご理解ください



カラー ブラック





購入元より抜粋



＜表地＞

リサイクルナイロン400×400dnオックス／PU加工

サイズ＜本体＞

幅 約 280×高さ 約 390×マチ 約 120(mm)



＜リュックストラップ＞

長さ 約 700〜850×幅 約 20〜50(mm)



※サイズは当店計測サイズとなります。

商品により、若干の個体差が生じます。



重さ約 540g

容量約 9L

仕様＜外側＞

ジップポケット(M)×1

└ 内蔵

ポケット(S)×2

ジップポケット(M)×1

ジップポケット(XS)×1

└ 内蔵

キーフック×1



＜内側＞

PC収納×1

ポケット(S)×2

ジップポケット(S)×1

ボトルホルダー×2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エースジーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ace.GENE

サルティー

SALTEE

A4

9L

M

ビジネスリュック