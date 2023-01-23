『THE NORTH FACE ビレイヤーパーカダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 13時 09分に出品され04月08日 13時 09分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

‘BELAYER PARKA’ビレイヤーパーカー ダウン SUMMIT 光電子 ND91301



目立った汚れなく全体的にきれいですが

一部穴の補修があります

右袖の内側なのでそれほど目立つものではありません

写真4

左袖にも白い小さな点があります

写真5



クリーニング済み





着丈70cm

身幅54cm

肩幅47cm

袖丈67cm





カラー···ブラック

素材・柄···その他



中古品であることをご理解の上ご購入下さい



モデル名···ビレイヤーパーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ビレイヤーパーカダウン