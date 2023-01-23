『瑪瑙 メノウ 鑑賞石 飾り石 置物 オブジェ 青 ブルー レトロ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 21分に出品され03月11日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,969円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

メノウ 鑑賞石になります。

素人保管ですので、気にされる方や完璧をお求めの方のご購入はお控え頂きますようお願い申し上げます。

詳しくは画像でご確認ください。

ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。







重量：(約) 石332g





サイズ：(約)



・高さ7cm×横幅8cm×奥行4cm







状態：小さなカケ等がございます。特に目立つようなキズや汚れはございません。







※素人計測になりますので多少の誤差はご了承ください。

※撮影状況や光の当たり具合、ご覧になる端末やモニターなどにより画像と実物の色味や質感が多少異なって見える場合がございます。

※配送中の破損が無い様に緩衝材等を用いて丁寧に梱包いたします。

※発送時の梱包はリサイクル材を使わせて頂く場合がございます。







素材···石材 瑪瑙 メノウ ジオード アゲート 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 未使用に近い