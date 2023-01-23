『【美品】SONY WF-1000XM3 ワイヤレスイヤホン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 07分に出品され03月16日 15時 07分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年半ほど前に新品で購入し、1年ほど週に5時間ほど使用しました。

他のイヤホンを購入したため出品します。

使用したイヤーピースは廃棄し、写真の未使用イヤーピースをお使いください。

現時点でもバッテリー持ちも良く、接続も問題ありません。



【高音質とノイズキャンセリング】

SONYのWF-1000XM3は、業界最高水準のノイズキャンセリング機能を搭載しており、外部の音を効果的に遮断します。音楽や通話に集中できる環境を提供します。



【快適な装着感】

複数サイズのイヤーピースが付属しており、自分に合ったフィット感を選べます。長時間の使用でも快適です。



【長時間の再生】

本体で約6時間、充電ケースを使用すれば合計約18時間の再生が可能です。外出先でも安心して使用できます。



- ブランド: SONY

- モデル名: WF-1000XM3

- 色: ホワイト

- Bluetooth: 対応

- ノイズキャンセリング: 対応

- 付属品: イヤーピース（複数サイズ）

- 充電ケース: あり

- バッテリー持続時間: 約6時間（本体）・約18時間（充電ケース）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー