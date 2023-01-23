『HERMES シャツジャケット 2WAYダブルZIP セリエボタン E4382【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 42分に出品され03月24日 21時 42分に終了予定です。即決価格は81,880円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名

HERMES エルメス



商品名

《目を惹く抜群にお洒落な逸品！》

2WAYシルエット シャツ & ジャケット 白

【コーディネートに優れた素晴らしい一着】



商品説明

HERMESらしい抜群にお洒落な逸品。



袖口には輝く銀色のセリエボタン。



美しいホワイトコットンが目を惹く、

清潔感抜群の大人の一着。



コットンシャツをジャケットとして着用できる、

他のブランドにはない大変お洒落な逸品です。



フロントのダブルZIPとボタンは

好みで調節可能ですので、



コーディネートを自由にデザインできます。



テーラードの中に着てもお洒落ですし、

羽織としてブルゾンのようにしても馴染む



モードからカジュアルまで幅広く

着こなせる素晴らしい逸品です。



ありそうでなかった形のシャツブルゾン。

HERMESの一生物を是非いかがでしょうか。





サイズ39 151/2

肩幅:約46cm

袖丈:約66cm

身幅:約57cm

着丈:約65cm



素材

コットン100%

ニット部分

コットン95%

ポリウレタン5%



color

ホワイト



状態

2.3回着用後クリーニング保管品です。

全体に非常に綺麗なお品物でございます。



あくまでも素人保管品であることと、素人検品および素人採寸へのご理解をお願い致します。

神経質な方のご購入はお控え下さいませ。



他にも状態の綺麗なブランド品を販売致しております。

是非ご覧くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HERMES

シャツジャケット

2WAYダブルZIP



セリエボタン

E4382