『FIFTH x M-65 Fishtail Over-Dyed BLK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 25分に出品され03月16日 18時 25分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FIFTH GENERAL STORE



FIFTH x M-65 Fishtail Over-Dyed BLK



サイズＭ

サイズ感は添付の写真参照





US M-65モッズパーカーにオーバーダイを施した1着。



ベースであるオリーブカラーが干渉し、玉虫色の様な独特の発色。



1960年代後半〜80年代初頭のビンテージM-65フィッシュテールパーカー(モッズパーカー )をベースにブラックのオーバーダイを施したFIFTH M-65 Fishtail Parka。



元の素材がナイロンxコットンの為、光の当たり具合で下地のグリーンが玉虫色の様に見え、独特の光沢もあり、オリジナルカラーとは違った印象の1着。



オーセンティックで合わせやすく、ミリタリーウェアにおける定番アイテムです！

ライナーのみです！



メルカリで譲っていただきましたが、系統が変わりましたのでお譲りします！

かなり美品です！

後染めしてないm65のMサイズも持っていますが、気持ち小さめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIFTH

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