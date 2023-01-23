『【0oglromさん 】MOSS SNOWSTICK U3 144cmカバー付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 10時 55分に出品され03月21日 10時 55分に終了予定です。即決価格は21,620円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 16-17 MOSS SNOWSTICK U3 144cm



2016年に購入し、5シーズン使用しました。

1シーズン3回ほどの使用です。



大変気に入っていましたが、新しい板を購入し、使用機会がないため、出品します。



専用カバーもおまけでおつけします。



表面に傷はありますが、滑走面やエッジに目立つ傷はなく、まだまだパウダーで楽しんでいただけます！



私は身長153cmの小柄体型で、乗り心地は全く不満ありませんでした。

お子さんの使用にもおすすめです(^^)



段ボールではなく、プチプチで包んでの発送となることご了承ください。



モス スノースティック スノーボード 板

レディースボード パウダーボード

キッズボード

キッズ

子供用

パウダーボード





モデル年式···16-17モデル



種類···ソールカバー



種類···ボード



スタイル···パウダーラン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 140cm-145cm未満 ブランド: モス