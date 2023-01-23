『BLACK LABEL CRESTBRIDGE リュック ビジネスバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 23時 34分に出品され03月18日 23時 34分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年に購入。

使用しておりそれなりの傷があります。

ファスナーの滑りが悪く修理が必要です。

中身は問題ありません。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練された黒のバックパックは、ビジネスシーンにもカジュアルにもマッチします。



【機能的な収納】

外側にファスナーポケットがあり、必要なアイテムをすぐに取り出せます。調整可能なストラップで快適なフィット感を実現。



【耐久性のある素材】

ナイロンとポリエステルを使用しており、耐久性が高く、日常使いに最適です。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン/ポリエステル

- デザイン: バックパック

- ストラップ: 調整可能

- ポケット: 外側ファスナーポケット（滑りが悪く故障しています）



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BLACK

LABEL

CRESTBRIDGE

リュック ビジネスバッグ