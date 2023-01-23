『ASUS CROSSHAIR V FORMULA cpu 1100T【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 24分に出品され03月11日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マザーボード：Crosshair V Formula-Z

cpu：AMD Phenom II 1100T

取り外しまで動作問題ありません

不要品なので、ジャンク扱いでお願いします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし