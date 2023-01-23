『激レア✨️未使用級✨️ヴィヴィアン ウエストウッド ショルダーバッグ オーブ 総柄【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 06時 16分に出品され03月30日 06時 16分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド

ショルダーバッグ オーブ 総柄 です☆



☆アイテム

Vivienne Westwood ヴィヴィアン ウエストウッド 塩ビ 牛革 ショルダーバッグ 斜めがけ 肩掛け メッセンジャーバッグ ボディバッグ 防水 ファスナー オーブ 総柄 トラベル プリント レッド RED 赤 ブラック BLACK 黒 未使用 極 美品 レア 希少 入手困難





☆実寸 （平置きサイズ cm）

タテ 16.5

ヨコ 27

マチ 7

ショルダー 84〜133(長さ調整可能)



※素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。



☆カラー

レッド ブラック



☆素材

塩ビ 牛革





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※状態については個人差あるかと思いますので、

画像をよくご確認の上、ご購入ください。

あくまで中古品のため、ご理解をお願いします。



画像をよくご確認いただき、購入のご検討をお願いいたします。

中古商品であることに、理解のある方の購入をお待ちしております！



簡易的にクリーニングをしたのち、丁寧に梱包し、発送いたします。





00135_11_11_881 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 激レア✨️未使用級✨️ヴィヴィアン

ウエストウッド

ショルダーバッグ

オーブ

総柄