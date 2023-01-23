『PORTER タンカー ウエストバッグ ボディバッグ S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 01時 25分に出品され04月12日 01時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年ほど前にカトレアサックスという正規取扱店で購入しましたが、使用機会があまりないため出品します。

サイズはSサイズです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

タンカー ウエストバッグ ボディバッグ S