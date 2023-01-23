『decoro 毛皮コート 定価68万円 新品未使用品 タグ付き ミンクコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 31分に出品され04月23日 19時 31分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「decoro」の毛皮コートです。

定価68万円の新品未使用品で、タグ付きです。

クローゼット整理のため出品いたします。



【ブランド】decoro

【カテゴリ】毛皮コート

【商品の状態】未使用

【カラー】ブラック

【サイズ】フリーサイズ 着丈: 約70cm 肩幅: 約45cm 身幅: 約55cm 袖丈: 約55cm素人目なので多少の誤差はあります。



自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ decoro

毛皮コート

定価68万円

新品未使用品

タグ付き

ミンクコート