『Intoxicイントキシック グラフィティ カバラージ／トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 15時 52分に出品され04月17日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Intoxicイントキシック グラフィティ カバラージ



◾️定価￥30,000弱

◾️カラー: クリーム（オフホワイト）

裏地：オレンジ（コーラルピンク）

◾️素材：PU（PVC加工）

◾️持ち手＆サイド:牛革ステアレザー

◾️縦３１㎝ 横５２㎝ マチ１５㎝



※マグネット付きですので閉じる事が可能です。

※500mlペットボトル比較画像あります。参考にしてください。

※内側の底にインク汚れあり



グラフティが施されたトートバッグです。

個性的なデザインですので、カジュアルスタイルやモードスタイルにぴったりです。



【実用性】

大きめのサイズですので収納力もあり日常使いにも、

小旅行にも最適です。



【快適な持ち手】

革ハンドルは、持ちやすく、肩掛けしやすく、

耐久性もあります。





※発送

リモートワークと出勤の形態により、

2～3日で発送とさせていただいておりますが、

なるべく早めの発送を心掛けております。



※ご質問（コメント）

なるべく早くお答えするよう心掛けますが、仕事や外出の都合上、

お時間いただく場合もございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イントキシック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Intoxicイントキシック グラフィティ カバラージ／トートバッグ