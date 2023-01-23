『✨良品 JIMMY CHOO ジミーチュウ トートバッグ スタッズ ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 09時 46分に出品され04月08日 09時 46分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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早ければ翌日、又は翌々日には届きます！



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JIMMY CHOO ジミーチュウ サシャ スタッズ トートバッグ ハンドバック 手提げかばん

ネイビー



商品情報



ブランド名 JIMMY CHOO



カラー ネイビー系



サイズ 縦 20ｃｍ

横 33ｃｍ

マチ 14ｃm

※多少の誤差が御座います。



中 ファスナーポケット×1



付属品 なし



参考価格 15万円程



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



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【状態】4：使用品の中でも美品に近い



使用感 色褪せあり



【ランク詳細】

７：新品・未使用

６：極美品

５：美品

４：使用品の中でも美品に近い

３：一般的な使用品

２：使用感がとてもある

１：難有りジャンク品



商品番号 boo3359 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨良品 JIMMY

CHOO

ジミーチュウ トートバッグ スタッズ ネイビー