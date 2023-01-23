『Arc’teryx SLINGBLADE スリングブレード4 ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 50分に出品され03月30日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐︎本日限定価格⭐︎

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・ブランド Arc’teryx

アークテリクス



・タイプ ショルダー

・対象

・カラー

・サイズ







【外観】

・目立った汚れはございません。



【内装】

・目立った汚れはございませんが、若干の汚れがございます。



【付属品】

・本体



※コンパクト発送になります。



あくまでもUSED品のため、記載の無い型崩れ、小傷、色むら、汚れ、メッキ剥がれ等がある事がございます。USED品質にご理解のうえ、ご購入して下さいませ。



▪️購入元▪️



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



◇自宅保管しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。





〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Arc’teryx

SLINGBLADE

スリングブレード4

ショルダーバッグ