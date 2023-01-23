『LEVIS® X ERL デニムショルダーバッグ ライトインディゴ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 24分に出品され03月21日 11時 24分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

【デザイン】

このLEVIS® X ERLのデニムショルダーバッグは、ライトインディゴの色合いが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



- ブランド: LEVIS® X ERL

- タイプ: デニムショルダーバッグ

- 色: ライトインディゴ

- 素材: デニム

- タグ: 新品タグ付き

-定価4万円



サイズがイメージと違い購入してから一度も使用してません。

東京のTHE ELEFANTで購入しました。



値下げ交渉可能です！よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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ライトインディゴ