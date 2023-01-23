『FENDI メイクアップバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 48分に出品され03月28日 19時 48分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンドルとダブルジップを備えた、円筒状のメイクアップバッグ。ブラウンとタバコカラーのFFモチーフをあしらったファブリックを使用。ブラウンのレザーディテール、FENDI ROMAのレタリングを入れたレザーのジッパープル。洗えるファブリックライニング。メタルパーツはパラジウム仕上げ。

イタリア製



素材 ポリウレタン49％、コットン28％、ポリエステル23％、カーフレザー100％、内側：ポリアミド100％、内側のコーティング：レジン100％



サイズ

高さ : 13 cm

奥行き : 13 cm

幅 : 25 cm



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ FENDI

メイクアップバッグ