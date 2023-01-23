『新品未使用 plage Big Tailored ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 20時 22分に出品され03月25日 20時 22分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024AW



人気のplage Big Tailored ジャケット

お色はブラック。

少しグレー味もある素敵なお色です。

サイズは36

ベージュの38はまだ公式で販売あるようですが

こちらのお色は完売しております。

私には少し似合わない気がしており、、

人気があるので手放すのに少し迷いがありますが

どなたか素敵に着こなせる方にお譲りできればと

思います。



試着はしておりますので未使用に近いに

しておりますがしつけ糸もとっておりません。



特に汚れなどはないかと思いますが

個人保管の為神経質な方はご遠慮願えればと

思います。

発送の際のシワなどについてはご容赦願います。



#プラージュ

#plage

#ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 plage

Big

Tailored

ジャケット