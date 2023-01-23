『【美品】80S 512 グローバーオール Gloverall ダッフルコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 34分に出品され03月06日 15時 34分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名称●

【希少色】永遠の定番 512 英国製 80S 紺 グローバーオール Gloverall ダッフルコート M ロングコート 48 フーデットコート ブラックウォッチ柄となります。



●商品説明●

1986年頃生産のイギリス製（Made in England）ダッフルコートの代名詞、グローバーオールの512 ダッフルコートです。



既に、生産中止の品番ですが、現行品よりゆったり目のスタイルで、とても着易い形になってます。当時、1番人気の定番のダッフルコートで厚手で紺色のメルトン生地に、本革ストラップに水牛トグル、裏地はブラックウォッチ柄で末永くご愛用して頂けることに疑いはございません。



英国製の軽くて暖かい上等な生地に、伝統の職人技の光る素晴らしいダッフルコートとなります。

お探しの方はこの機会を是非お見逃しなく。



●商品詳細●

カラー...紺色

柄・デザイン...無地 裏地ブラックウォッチ

素材...毛80% ナイロン20%

フード...フードあり（取外し不可）

季節感...秋, 冬

生産国…イングランド

サイズ…GB USA 38 EUR48

やや表記より大きめな作り

日本のL～小さめXLサイズ程度

サイズ選択は、Lを選択。



平置き直線計測値



肩幅...約47cm

脇下身幅...約57cm

袖丈...約60cm

着丈...約96cm



付属品…チンストラップ



●商品状態●

10段階中7,5程度。ヴィンテージジャンルの中では大きめなダメージなどなく中古美品状態。

年代を考えると綺麗な状態となります。



両袖口やフロントなどに若干の生地のアタリはありますが、

他は特に目立つ大きなダメージ、汚れ、虫喰い、使用感などありません。



商品到着後、安心して着用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】80S

512

グローバーオール

Gloverall

ダッフルコート