『PORTER 2way トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 07時 22分に出品され04月20日 07時 22分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年冬にANA国際線機内販売で購入したトートバッグです。リュックとして使用することもできる2wayタイプです。



内部についているオレンジ色のポケットは取り外し可能で、写真6〜10枚目のように、バッグ本体を畳んで、ポケットに収納することもできます。



大きさは、トートバッグが縦40cm、横40cm（取手含まず）。マチはありません。内ポケットが縦25cm、横20cmです。素人採寸ですので、多少の誤差ありです。



購入以来、今のところ使用機会が無いため出品します。ただ、使う場面が生じた場合は自分で使う予定のため、ある時急に出品を取り下げる可能性があります。



らくらくメルカリ便、もしくはゆうゆうメルカリ便で発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

2way

トートバッグ