『cullni クルニ STUDIOUS別注 FLAP SWEATシャツ 未使用【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 13時 30分に出品され04月07日 13時 30分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後未使用で保管しており綺麗な状態ですが、衣服ですのであくまで古着としてお考え下さい。

購入時税込24000円ほどです。



カラー ホワイト

肩幅64.0cm

袖丈58.5cm

身幅64.0cm

着丈73.0cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ cullni

クルニ STUDIOUS別注

FLAP

SWEATシャツ 未使用