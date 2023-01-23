『ヴィヴィアンウエストウッド ツイードチェックショルダー 未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 12時 40分に出品され03月26日 12時 40分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用です







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[サイズ]



縦幅： 約２０cm

横幅： 約２９cm

マチ幅：約７cm



[商品説明]



イングランド北部、ヨークシャーで1837年に誕生した毛織物メーカー「MOON社」のチェック柄ツイード素材と、上質でソフトなレザーと組み合わせた「チェックツイード」シリーズ。バッグ内側には「MOON社」の生地使用の証でもあるオリジナル織ネームも付いています。収納力も抜群で、使い勝手の良いショルダーバッグ。デイリー使いにおススメです。





保存袋に入れて、未使用のまま保管していました 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ヴィヴィアンウエストウッド





ツイードチェックショルダー 未使用