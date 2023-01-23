『GUCCI レディース 時計 黒文字盤 ステンレスゆめタウンのエクセルで購入【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 29分に出品され03月14日 16時 29分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

GUCCIは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるラグジュアリーブランドです。この時計は、スタイリッシュな外観とともに、ブランドのエレガンスを体現しています。



【デザインの特徴】

黒い文字盤にローマ数字が施されており、視認性が高く、クラシックな印象を与えます。ステンレススチールのブレスレットは、耐久性があり、どんなスタイルにもマッチします。



【機能性】

50メートルの防水性能を備えており、日常生活での使用に適しています。ビジネスシーンからカジュアルな場面まで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: GUCCI

- 文字盤色: 黒

- ベルト素材: ステンレススチール

- 文字盤の数字: ローマ数字

- 裏蓋の刻印: SWISS MADE WATER RESISTANT 50M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ GUCCI

レディース

時計

黒文字盤

ステンレスゆめタウンのエクセルで購入