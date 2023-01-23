『minifire ゲーミングモニター 27インチ MFG27F6Q【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 41分に出品され03月22日 01時 41分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️

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・中古品にご理解のある方のみご購入お願いします。



【説明】

・Amazon購入品

・傷汚れなしの美品

・元箱に伝票を貼って発送します

・WQHD、リフレッシュレート180hz、アンチグレア、IPSパネル

・HDMIケーブルは付属していません

・アームを使用していたためスタンドは未使用です



サイズ:27インチ



よろしくお願いします(^^) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし