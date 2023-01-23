『美品 アンティカ tree cafe 羊革 レザージャケット フーディー LXL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 37分に出品され03月20日 07時 37分に終了予定です。即決価格は11,890円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。 管理番号 089







◆状態◆



使用感も少なく、比較的綺麗な商品で美品かと思います。





素材は



表地 ラムレザー 羊革



裏地 ポリエステル 100％





カラーは ブラック です。







◆サイズ◆



サイズ表記は LXL



古着のためサイズ感は実測を参考にしてください。



着丈：約 69 cm



身幅：約 58 cm



肩幅：約 44 cm



袖丈：約 75 cm



※平置きでの採寸になります。若干の誤差はご了承ください。







◆アイテム◆

ANTIQUA アンティカ

tree cafe ツリーカフェ

ラムレザー シープスキン 羊革 本革 リアルレザー

レザージャケット フーディー

フード付き スタンドカラー

ハイネック

革ジャン 羽織り

メンズ レディース ユニセックス

黒 ブラック

LXL







※お品物によっては、

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 アンティカ tree

cafe 羊革 レザージャケット フーディー LXL