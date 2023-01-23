『【美品】ファーストダウン フリークスストア【別注】パネルショートダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 16時 55分に出品され03月10日 16時 55分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。



以下お読みいただき、古着をご理解いただきましてからの購入をお願いいたします。





【商品の説明】



ブランド・メーカー：FIRST DOWN •FREAKS STORE【別注】パネルショートダウン



サイズ：S



肩幅...48cm

身幅...59cm

袖丈...62cm

着丈...71cm



定価...34,980円



FIRST DOWN、FREAKS STORE限定販売のスペシャルモデル

爆発的人気を得たファーストダウンより、別注ダウン抜群の機能性を兼ね備えたコストパフォーマンス最強のダウン 負担の少ないナチュラルストレッチ素材 撥水、防風機能 ややショート丈でボトムを選ばないデザイン 軽量ながらダウン量660FPで保温性抜群ネック周り、肘、後身頃裾を配色としてデザインし、ダウンによりファッション性が落ちてしまう心配を解消。程よい丈感でトレンドのワイドシルエットボトムとの相性も抜群。胸元に施されたワンポイント刺繍がコーディネートのアクセントに



【商品の状態】



使用状況 : 使用感が少なく、目立つダメージや汚れもない状態の綺麗な商品です。古着をご理解頂ければ、まだまだお使いいただけると思います。



注意事項 : 画像の物が全てですのでご確認お願いします。画像は端末の機種、モニターにより多少の色味が変わりますのでご了承ください。

梱包の際、圧縮する場合がございます。ご理解お願い致します。

古着となりますので神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。

記載のない物は付属しておりませんので、ご注意頂きますようお願い申し上げます。



カラー...ベージュ

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ファーストダウン

フリークスストア【別注】パネルショートダウン