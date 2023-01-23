『ebagos エバゴス ソフトレザー巾着バッグ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 18時 35分に出品され04月24日 18時 35分に終了予定です。即決価格は31,000円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エバゴス 20周年のバッグです

とても数少ないお品だと思います



こちらは柔らかい牛革を使用した巾着型のバッグ

たっぷりギャザーを寄せたレザーと底のかごが

絶妙なバランスです

長財布‪・ポーチ・手帳・ペットボトルなど

結構入ります

開け口は大きく開きますので出し入れもスムーズ

スマートフォンやチケットが入るポケットも付いています



付属品：手鏡



3回使用しました

なかなか使う機会が無いのでどなたか気に入って下さる方へ



高さ ：32 cm

横幅 ：20cm

奥行 ：20cm

持ち手長さ：44cm

重さ ：624g



※高さ・横幅・奥行は外寸です

※高さは持ち手を除いたバッグ本体のみ

※持ち手長さはバッグ本体の上辺より上の長さ



DOUBLE MAISON

INDUBITABLY

towavase

ミナペルホネンmina perhonen

arts&science アーツ&サイエンス

humoresque TOWAVASE susuri TOKIHO

scrumpcious スクランプシャス

YAECA

nestRobe ネストローブ

オールドマンズテイラー

R&D.M.Co

toujours

suzuki takayuki などお好きな方にも



カラー...ブラック



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エバゴス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ebagos

エバゴス

ソフトレザー巾着バッグ ブラック