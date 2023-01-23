『BALLY 黒 レザー キルティング ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 32分に出品され03月09日 03時 32分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のあるデザイン】

BALLYのショルダーバッグは、エレガントなキルティングデザインが特徴で、どんなコーディネートにもマッチします。



【耐久性のある素材】

高品質なレザーを使用しており、長期間の使用にも耐えられる耐久性があります。



【便利な収納】

広めの内部スペースがあり、日常の必需品をしっかり収納できます。



- ブランド: BALLY

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: キルティング

- ストラップタイプ: ショルダーストラップ

- 装飾: フリンジ

- 金具の色: ゴールド

- ロゴ: BALLY



上の文章は画像を元にAIが作成したもの

になりますので、あくまで参考にみてください。



写真の通り外観は凄く綺麗な状態で、

見た目は凄く良いです。



経年によるものかなかは外側の物入れは

痛んでなく綺麗です。バッグの中は

写真の通り痛みがだいぶあります。



よく売っているバッグの中に入れておく

ばっぐにあうケースみたいなものを

いれておくと良いかもしれません。



写真10枚目の箇所だけが劣化して

おりますので、しっかり見て納得の上での

ご購入お願いいたします。



外観見た目は文句なし美品ですので、

見た目にこだわる方には最高に良いと

思います。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALLY

黒

レザー

キルティング

ショルダーバッグ